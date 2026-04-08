Kim Shantal reacciona a detención de “El Patrón” y asegura que “obtendrá lo que merece”

La influencer Kim Shantal expresó su postura tras la detención del luchador Luis Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, señalando que, aunque le guarda afecto, no justificará los hechos que se le imputan.

Durante un encuentro con medios, la creadora de contenido manifestó su sorpresa por la situación, ya que, según explicó, durante su convivencia en el reality La Granja VIP tuvo una percepción distinta del luchador, a quien incluso consideró una figura cercana.

Shantal subrayó que, en este caso, su postura es clara y está del lado de las mujeres, en referencia a la denuncia presentada por Mary Carmen Rodríguez. “No se puede justificar, él va a obtener lo que merece”, declaró.

Asimismo, reconoció que desconocía la vida privada del luchador y que, en sus interacciones, siempre percibió una relación estable y respetuosa con su pareja, lo que incrementó su sorpresa ante las acusaciones.

La influencer también señaló que, aunque la situación le genera tristeza por el vínculo que mantiene con ambas partes, considera que el luchador deberá asumir las consecuencias de sus actos y, en su caso, buscar apoyo profesional.