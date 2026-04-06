Pepe Aguilar recibe reacciones divididas en concierto de Peso Pluma en Texas

El cantante Pepe Aguilar fue recibido con abucheos durante su participación especial en el concierto de Peso Pluma realizado el pasado 3 de abril en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, evento que también incluyó un reconocimiento al intérprete de corridos tumbados.

La aparición de Aguilar generó reacciones mixtas entre el público, ya que mientras algunos asistentes manifestaron desaprobación con silbidos y abucheos, otros respondieron positivamente cuando el artista interpretó temas tradicionales de su repertorio.

Durante el evento, Peso Pluma expresó su respeto hacia el cantante, destacando su trayectoria dentro de la música mexicana. Por su parte, Aguilar agradeció la invitación y reconoció el papel de las nuevas generaciones en la evolución del género.

El momento fue interpretado por algunos como un encuentro simbólico entre dos corrientes del regional mexicano: la tradicional y la contemporánea, representadas por ambos artistas en el escenario.

A pesar de la reacción inicial, el concierto continuó con normalidad, mientras los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, generando debate entre los seguidores del género.