EDOMÉX SUPERA LOS 1,700 MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIÓN EN 2026

El Estado de México logró captar más de mil 700 millones de dólares en inversión durante el primer trimestre de 2026, resultado de la estrategia económica impulsada por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

Empresas como Bajaj Motodrive, Nestlé, Tramontina, Unilever, Mattel y Bosque Real consolidaron su presencia en la entidad mediante proyectos de expansión, fortaleciendo la confianza en el potencial industrial y logístico del estado.

Autoridades destacaron que estas inversiones se traducen en la generación de miles de empleos y en el fortalecimiento de sectores clave como la industria alimentaria, manufacturera y comercial.

Además, se subrayó que el Estado de México mantiene una posición estratégica a nivel nacional, con más de 31 mil unidades económicas en la industria alimentaria y una destacada participación en otros sectores productivos.

El Gobierno estatal señaló que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como las acciones en infraestructura, conectividad y seguridad que posicionan al estado como un destino atractivo para la inversión extranjera.