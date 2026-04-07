TRANSPORTISTAS ADVIERTEN CRISIS: TARIFA DE 14 PESOS YA NO ALCANZA EN EDOMÉX

Representantes del transporte público en el Estado de México advirtieron que la tarifa actual de 14 pesos ya no cubre los costos operativos, debido al aumento en el precio del diésel y la presión inflacionaria.

El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López Nava, señaló que el sector enfrenta desventajas al mantener una tarifa regulada, lo que impide trasladar los incrementos a los usuarios, pese al impacto directo en la operación.

Por su parte, Hugo Salazar Ávila, director de la línea TEO, explicó que el diésel representa entre el 30 y 40% de los costos, y estimó que la tarifa debería ubicarse cerca de los 17 pesos para equilibrar gastos, aunque han decidido no aumentarla para evitar afectar a la población.

Los transportistas también denunciaron falta de apoyos y condiciones desiguales frente al transporte irregular, además de la ausencia de resultados concretos en las mesas de diálogo con autoridades estatales.

Advirtieron que el impacto ya se refleja en el servicio, con reducción de horarios, principalmente nocturnos, y alertaron que, de continuar el alza en combustibles, el sistema podría enfrentar una crisis mayor en los próximos meses.