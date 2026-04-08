Avión del América aterriza de emergencia en Miami tras falla

El avión chárter que transportaba al Club América tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de presentar una falla eléctrica durante su trayecto de regreso a México tras el partido ante Nashville en la Concachampions.

El club informó que la situación fue controlada por la tripulación y que todos los jugadores, cuerpo técnico y staff se encuentran a salvo. Tras el incidente, la delegación azulcrema fue trasladada a un hotel cercano al aeropuerto mientras se organizan las opciones para su regreso.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave cubría la ruta de Nashville a Toluca cuando se detectó la falla, lo que llevó a tomar la decisión preventiva de aterrizar en Miami para garantizar la seguridad de todos los ocupantes.

La situación obligó a modificar la agenda del equipo, que tenía previsto entrenar en Coapa este mismo día. Ahora, el regreso dependerá de la disponibilidad de vuelos comerciales o de un nuevo avión chárter que los traslade a la Ciudad de México.

América se prepara para enfrentar a Cruz Azul en el Clásico Joven, por lo que el cuerpo técnico ajustará la planificación en función del tiempo de traslado y recuperación tras el incidente.