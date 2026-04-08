ENCUESTA PERFILA VENTAJA DEL PAN EN HUIXQUILUCAN; SUPERA POR MÁS DE 20 PUNTOS A SUS COMPETIDORES

De acuerdo con datos de una encuesta difundida en redes sociales, el PAN encabeza las preferencias electorales en Huixquilucan con un 48 por ciento, seguido de Morena con 26 por ciento, PRI con 8 por ciento, Partido Verde con 4 por ciento y Movimiento Ciudadano con 2 por ciento.

Los resultados atribuyen esta ventaja al liderazgo de la presidenta municipal Romina Contreras y del senador Enrique Vargas del Villar, quienes, según la medición, mantienen respaldo ciudadano en el municipio.

La diferencia de más de 20 puntos porcentuales coloca al PAN como la principal fuerza política en la demarcación, aunque hasta el momento no se ha precisado la metodología ni la casa encuestadora responsable del estudio.

Especialistas señalan que este tipo de ejercicios deben analizarse con cautela y considerar su origen, levantamiento y representatividad para evaluar su impacto en el escenario electoral.