Alejandro Hayen avanza al cuadro principal del abierto de la CDMX tras superar al qualy

El tenista mexicano Alejandro Hayen logró clasificarse al cuadro principal del Abierto de la Ciudad de México luego de imponerse en la fase previa al alemán Max Wiskandt con parciales de 6-4, 2-6 y 7-5.

Con este resultado, Hayen se une a Rodrigo Pacheco, Rodrigo Alujas, Alex Hernández y Alan Magadán como los representantes mexicanos en el torneo, marcando una participación histórica con cinco jugadores nacionales en el cuadro de singles.

El joven tenista destacó que su confianza en el partido fue resultado del trabajo previo fuera de la cancha, aunque reconoció que los nervios complicaron el cierre del encuentro, especialmente cuando su rival logró empatar el marcador en el set decisivo.

Pese a la presión, Hayen logró recuperarse y cerrar el partido con el apoyo del público en el Estadio Rafael “Pelón” Osuna, en lo que representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El Abierto de la Ciudad de México continúa con actividad en su cuadro principal, donde los jugadores buscarán avanzar en uno de los torneos más relevantes del circuito Challenger en la región.