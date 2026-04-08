Pati Chapoy ofrece disculpa por participación de “El Patrón” en reality

La periodista Pati Chapoy ofreció una disculpa pública durante el programa Ventaneando luego de que el luchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, fuera detenido en San Luis Potosí por una denuncia de violencia intrafamiliar.

Durante la transmisión, la conductora lamentó los hechos que se le atribuyen al exluchador y reconoció que su participación previa en el reality La Granja VIP generó incomodidad tras conocerse el caso. Chapoy expresó que la disculpa se realizaba a nombre de la televisora.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han debatido sobre la responsabilidad de los medios al incluir figuras públicas en sus producciones, especialmente cuando enfrentan señalamientos legales.

Otros conductores del programa también se pronunciaron sobre la situación, destacando que, en el pasado, el luchador ya había enfrentado acusaciones similares, las cuales él negó en su momento.

Hasta ahora, las autoridades continúan con el proceso correspondiente, mientras el tema sigue generando conversación en el ámbito del entretenimiento y entre el público.