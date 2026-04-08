Canelo Álvarez inicia etapa universitaria y amplía su proyecto fuera del ring

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió al anunciar el inicio de una nueva etapa académica, al integrarse a estudios universitarios en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer su formación fuera del boxeo.

A través de sus redes sociales, el pugilista compartió imágenes de su primer día como estudiante, acompañado de un mensaje en el que destacó la importancia de seguir preparándose sin importar la etapa de vida. La decisión ha sido interpretada como parte de su visión a futuro.

El deportista ha construido una carrera sólida no solo en el ámbito deportivo, sino también en el empresarial, por lo que esta nueva fase busca consolidar sus conocimientos en áreas relacionadas con negocios y gestión.

Pese a este nuevo reto, Canelo continúa activo en el boxeo profesional y mantiene su preparación para próximos compromisos, mientras proyecta su transición hacia otras actividades en los próximos años.

Su incursión en la educación superior ha generado reacciones positivas entre seguidores, quienes destacan el mensaje de disciplina y superación que representa su decisión.