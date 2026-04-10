Julián Araujo queda fuera del Mundial 2026 tras recaída de lesión

La Selección Mexicana sufrió una nueva baja de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de confirmarse que el defensa Julián Araujo no podrá participar en el torneo debido a una recaída en su lesión.

El lateral, actualmente en el Celtic de Glasgow, volvió a presentar molestias físicas que lo dejarán fuera por el resto de la temporada. Así lo dio a conocer el entorno del club, donde se anticipa que su recuperación no le permitirá volver a competir en el corto plazo.

Araujo ya había sido descartado para los recientes partidos de Fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, mientras se mantenía en evaluación médica. Sin embargo, la recaída terminó por complicar cualquier posibilidad de que pudiera integrarse al equipo nacional rumbo al Mundial.

La baja del defensor representa un problema para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, que pierde una opción en la lateral derecha en un momento clave del proceso de selección.

Con este escenario, el jugador de 24 años deberá enfocarse en su recuperación, mientras el Tri analiza alternativas para cubrir su posición de cara al arranque del torneo internacional.