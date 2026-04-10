Inicia en Toluca el registro para el Servicio Universal de Salud

-Serán habilitados nueve módulos del 13 al 30 de abril, y se dará prioridad a mayores de 85 años.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer la creación del Servicio Universal de Salud, la Dirección Regional de la Secretaría de Bienestar Federal Toluca y el Gobierno local informaron que ya preparan la logística para el registro de beneficiarios.



Mencionaron que esta medida busca que la ciudadanía reciba atención médica en clínicas del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE sin restricciones por afiliación previa.



Para cumplir con este objetivo, las autoridades federales y la administración municipal habilitarán nueve módulos de registro distribuidos en puntos estratégicos en San Buenaventura, San Cristóbal Huichochitlán, Santa María Totoltepec, San Andrés Cuexcontitlán, Tlachaloya 2.ª Sección y Capultitlán. Asimismo, se dispondrá de espacios en las clínicas del IMSS e ISSSTE de Nueva Oxtotitlán y en la colonia Reforma.



Por lo tanto, el gobierno de Toluca, trabajando estrechamente con la Dirección Regional de la Secretaría de Bienestar Federal, se ha sumado para comenzar el proceso de credencialización en el municipio para que todos los toluqueños tengan acceso a la salud.



Recordaron que el trámite se llevará a cabo del 13 al 30 de abril y tendrá dentro de las prioridades en su fase inicial la atención de personas de 85 años y más.