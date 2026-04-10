Entregan equipamiento a casa del Adulto Mayor en Andrés Molina Enríquez para mejorar su bienestar

Autoridades locales realizaron la entrega de equipamiento en la Casa del Adulto Mayor de la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y convivencia para las personas de la tercera edad.

Durante la visita, se destacó que este tipo de acciones buscan ofrecer espacios más cómodos, funcionales y dignos, donde los adultos mayores puedan desarrollar actividades recreativas y fortalecer la convivencia comunitaria.

El apoyo entregado forma parte de una estrategia enfocada en elevar la calidad de vida de este sector de la población, reconociendo su importancia dentro de la comunidad.

Asimismo, se subrayó la necesidad de continuar impulsando programas que promuevan el cuidado, respeto e inclusión de las personas mayores en la vida social.

La iniciativa fue acompañada por familiares y personal del centro, quienes coincidieron en la relevancia de generar entornos adecuados para el bienestar diario de los adultos mayores.