“Entregamos buenos resultados y grandes avances en seguridad”: Ricardo Moreno

-Hace entrega del Consejo Intermunicipal de Seguridad a Ana Muñiz Neyra como nueva presidenta.

Durante la gestión al frente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó buenos resultados derivados de la coordinación interinstitucional, el enfoque preventivo y la adecuada sincronización táctica y operativa en favor de las y los habitantes de la zona centro del Estado de México.



Reconoció el ahora presidente saliente del órgano colegiado que, durante estos 365 días, todos los municipios, dependencias estatales y federales trabajaron en una sinergia para dar pasos firmes a fin de fortalecer la seguridad y la paz en el territorio, con decisiones y acciones encaminadas a fortalecer la actuación del Estado frente a los complejos desafíos que enfrentan los municipios.



Moreno Bastida aseguró que se logró reaccionar frente a diversos sucesos con visión de trabajo social y humanista; además, se atendieron las raíces de la inseguridad y delincuencia para hacer frente a las desigualdades y faltas de oportunidades.



Señaló que, además de fortalecer a los integrantes de los cuerpos de seguridad, sus condiciones laborales y capacitación permanente, se logró impulsar el desarrollo social de quienes menos tienen, con educación, acceso a la alimentación y servicios públicos de calidad, como lo instruyen la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.



Durante esta 5.ª Sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Pedro Guevara, explicó que se ha tenido una importante disminución en la incidencia delictiva en la región; no obstante, hay algunos números que aún se tienen que trabajar, por lo que hizo un llamado a unir esfuerzos para prevenir y abatir los delitos que siguen afectando a la ciudadanía.



La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, asumió su rol como la nueva presidenta del Consejo. Durante el cambio de estafeta, Muñiz Neyra reconoció la profesionalidad, honor y responsabilidad de su homólogo, Ricardo Moreño, a quien reiteró que continuará su labor a partir de los logros alcanzados durante su gestión, como la reducción general del 23% de la incidencia delictiva de alto impacto en los municipios, que habla de la acción preventiva y de la capacidad de reacción y seguimiento de las corporaciones policiacas, a quienes, además, les reconoció su trabajo y esfuerzo.



En la sesión de cambio de estafeta estuvieron presentes autoridades de Almoloya de Juárez, Chapultepec, Calimaya, Metepec, Mexicaltzingo y Zinacantepec; representantes de dependencias estatales y federales, de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública y de inteligencia, así como de la Fiscalía General de Justicia, entre otros.