EDOMÉX Y TOLUCA REFUERZAN COORDINACIÓN PARA OBRAS HÍDRICAS EN 2026

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reafirmó la coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca para impulsar obras hídricas que garanticen el acceso al agua para la población.

Durante la puesta en marcha del Pozo “Toluca VII, Vicente Guerrero” y la supervisión del colector pluvial en avenida Vicente Guerrero, el funcionario destacó la importancia del trabajo conjunto con el alcalde Ricardo Moreno para atender las necesidades prioritarias de la capital mexiquense.

Las acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Autoridades señalaron que estos proyectos buscan fortalecer la infraestructura hídrica, mejorar el suministro de agua y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Además, se destacó que este plan integral contempla obras de agua, transporte, salud, espacios públicos y vialidades en toda la entidad.