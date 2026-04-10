En Toluca se acelera la ruta hacia la autosuficiencia hídrica: Ricardo Moreno

-Junto con el secretario Horacio Duarte, entregaron el pozo número 12.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, acompañado por el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, consolidó un enorme avance relevante hacia la autonomía hídrica mediante la entrega del pozo profundo “Toluca VII” o Vicente Guerrero.



Señalaron que esta obra representa un cambio en la política pública, pues busca revertir la dependencia del Sistema Cutzamala, cuya aportación para la ciudad disminuyó de forma drástica de 890 a solo 320 litros por segundo el presente año, explicó Moreno Bastida.



Mencionaron que, ante la crisis provocada por este déficit, la administración municipal de Toluca gestionó ante la Comisión Nacional del Agua la explotación de fuentes propias, con el fin de aprovechar concesiones que gestiones anteriores no utilizaron.



Mencionaron que este proyecto forma parte del Plan Hídrico 2025-2050, una estrategia diseñada para garantizar el abasto a largo plazo y proteger el entorno ambiental.



Horacio Duarte reconoció que el presidente Municipal presentó un plan hídrico formal incluso antes de iniciar su mandato, con metas claras hacia el año 2050; incluso destacó la importancia de dejar de sobreexplotar las presas de Villa Victoria, Valle de Bravo y Zitácuaro para proteger los bosques de la región, una meta que la capital mexiquense apoya activamente mediante la perforación de sus propios pozos.



Moreno Bastida resaltó la importancia de esta planeación prospectiva, que es posible gracias a una administración eficiente de los recursos y al cumplimiento de los contribuyentes.



El director general del Organismo Agua y Saneamiento, Alberto Valdés, detalló que el nuevo pozo alcanza una profundidad de 300 metros y aporta 35 litros por segundo en beneficio directo de las colonias Federal, Vicente Guerrero, Plazas de San Buenaventura y Morelos.



Con esta inauguración, el municipio suma ya 12 pozos en funcionamiento de una meta total de 21, los cuales permitirán recuperar un caudal de 570 litros por segundo, volumen que compensa la pérdida del recurso proveniente de fuentes externas.