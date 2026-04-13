Cumplidas más de la mitad de sus metas en apenas un año de gobierno: Ricardo Moreno

-Añadió que la actual administración descarta las ocurrencias y basa su gestión en una estrategia estructurada y transparente.

Los ediles conocieron el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2025-2027, documento donde se detalla el uso del dinero público y se acredita el cumplimiento de metas bajo una estrategia que descarta la improvisación, además de reconocer los avances del mismo.

Durante la Cuadragésima Tercera Sesión de Cabildo, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, resaltó que, aunque solo ha pasado un año de su gobierno, ya se logró cumplir más de la mitad de los objetivos establecidos, atendiendo lo más importante para el Gobierno, la población toluqueña, comentó.

Agradeció el esfuerzo de su equipo de trabajo, ya que este avance permite que en los próximos dos años no solo se termine lo planeado, sino que se busquen nuevas mejoras para el municipio.

Aseguró que estos resultados son un buen paso, pero insistió en que la ciudad debe pensarse a largo plazo, ya que la finalidad es que Toluca tenga un crecimiento ordenado que no se detenga al terminar esta administración, sino que siente las bases para el futuro de todas las familias.

Moreno Bastida añadió que la actual administración descarta las ocurrencias y basa su gestión en una estrategia estructurada y transparente para concentrarse en objetivos medibles y verificables por los órganos de control.

Afirmó que los logros actuales confirman la eficacia de la ruta trazada al inicio de la gestión y funcionan como una prueba del orden administrativo, donde cada acción ejecutada responde a una programación previa que busca dar soluciones concretas a las demandas de la ciudadanía.