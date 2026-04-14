Garantiza Alejandro Armenta agua de calidad para familias de Puebla

-El gobernador apuntó que actúan con sensibilidad a través de la adquisición de 100 pipas que atenderán el suministro del vital líquido.

Ante el incumplimiento del servicio del agua por parte de la empresa Agua de Puebla, el Gobierno de Puebla iniciará mesas de trabajo con la concesionaria, a fin de garantizar un servicio de calidad para las familias poblanas.



“Como gobierno tenemos la obligación de garantizar el derecho humano al agua”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al sentenciar que actuarán conforme a la ley



Mencionó que la rescisión del contrato implicaría consecuencias graves y un proceso prolongado que podría extenderse a varios años. En este contexto, subrayó la necesidad de actuar con sensibilidad y del lado de la población, por lo que informó que su administración adquirió 100 pipas para atender a quienes no cuentan con el suministro.



El acceso al agua está reconocido como un derecho en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello el Ejecutivo hizo un llamado a las y los presidentes municipales a atender y resolver esta problemática en sus demarcaciones, al tratarse de un servicio básico que les corresponde garantizar.



La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que la dependencia a su cargo integra un padrón de beneficiarios, con el objetivo de atender a la población en dos vertientes, quienes no cuentan con suministro de agua y las personas que, aún con acceso al servicio, lo reciben de manera irregular.



El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que identificaron incumplimientos en el plan de inversión, desviaciones en los estándares de desempeño y diversas faltas administrativas.



Señaló que estas irregularidades representan un monto considerable, por lo que el objetivo principal no es iniciar un litigio, sino garantizar el acceso a agua de calidad para las familias poblanas.