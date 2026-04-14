2.8 millones de estudiantes regresaron a clases en la entidad

-Retomaron sus actividades con normalidad 140 mil 314 docentes en 19 mil 606 escuelas públicas y privadas.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, informa que más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases, tras el periodo vacacional de Semana Santa, conforme al calendario escolar vigente.



La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detalló que 140 mil 314 docentes retomaron de manera normal sus actividades en 19 mil 606 escuelas públicas y privadas de educación básica, lo que permite la reanudación del servicio educativo en todo el territorio estatal.



El regreso a las aulas se realiza en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para garantizar la continuidad del ciclo escolar 2025–2026 en condiciones de operación en los planteles educativos.



En el Estado de México, el sistema educativo atiende a más de 4.2 millones de estudiantes en todos los niveles, el más grande del país. En educación media superior, más de 690 mil estudiantes regresaron en su totalidad a clases, tras un proceso escalonado iniciado la semana pasada; mientras que, en educación superior, con una matrícula superior a 620 mil estudiantes, las actividades académicas se desarrollan conforme a los calendarios de cada institución.



Las autoridades educativas estatales mantienen seguimiento al desarrollo de las actividades escolares en los planteles, a fin de asegurar el adecuado funcionamiento del servicio educativo en beneficio de las y los estudiantes.