Anuncia Mara Lezama reapertura del parque del “Puente Colgante”

Tiene espacios renovados, áreas verdes rehabilitadas y juegos infantiles rescatados.

Como parte del programa de rescate de espacios públicos “Que brille Chetumal”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la reapertura del Parque del Puente Colgante, un sitio emblemático de la capital del estado que durante años ha sido punto de encuentro para las familias de la ciudad.



Informó que el parque fue rehabilitado de manera integral en beneficio directo de más de 6 mil 300 habitantes, con trabajos que incluyeron pintura, carpintería y herrería, así como la recuperación de juegos infantiles, instalación de columpios y mejora de áreas verdes.



Mara Lezama estuvo en el sitio para constatar los trabajos realizados y para observar la belleza nocturna del lugar con iluminación.



“Que vean, es maravilloso; este lugar es para compartir, para disfrutar, con todas las familias, niñas, niños, adolescentes, papás, mamás, abuelitas, abuelitos”, invitó la gobernadora.



Destacó que cada intervención tuvo como objetivo devolver la dignidad a este espacio público y garantizar condiciones seguras para la convivencia comunitaria.



“Este parque vuelve a latir”, expresó, al subrayar su valor como lugar de esparcimiento para niñas, niños, personas adultas mayores y familias en general.



Además de su función recreativa, el parque cumple un papel relevante en la salud física y mental de la población, al promover la actividad física, la convivencia social y servir como un pulmón ambiental dentro de la capital del estado.



La reapertura del Parque del Puente Colgante forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el tejido social y construir paz mediante la recuperación de espacios públicos, en donde la participación ciudadana y la colaboración con el gobierno son fundamentales.



“Cuando un espacio público se rescata, se fortalece la comunidad. Estas acciones de gobierno suceden cuando todos colaboramos: cuando un gobierno escucha, cuando la comunidad participa y cuando el bienestar de la gente se coloca en el centro de las decisiones. Porque donde hay comunidad, hay esperanza. Y donde hay esperanza, siempre habrá transformación”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama.