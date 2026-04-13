Roberto Velazco y el embajador Johnson dialogan sobre seguridad, migración y comercio

Sostienen reunión clave para fortalecer la cooperación en temas estratégicos de la relación bilateral

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral en temas prioritarios como seguridad, migración y comercio.



De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la cancillería, donde ambos funcionarios dialogaron sobre diversos asuntos de interés común para ambas naciones.



Durante la reunión, Velasco y Johnson abordaron temas estratégicos que forman par-te de la agenda compartida entre México y Estados Unidos, entre ellos:



-Seguridad regional y fronteriza, con énfasis en la coordinación para combatir delitos transnacionales.



-Migración, bajo un enfoque de derechos humanos y cooperación conjunta.



-Comercio y T-MEC, con revisión de oportunidades para fortalecer cadenas de valor.



-Cooperación bilateral, en sectores prioritarios para ambas economías.



Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una relación estrecha basada en el diálogo y la colaboración institucional.



La SRE informó que durante el encuentro se reiteró el compromiso mutuo de fortalecer la cooperación bilateral bajo los principios que han guiado históricamente la relación entre ambos países, con el objetivo de generar bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera.



El embajador Johnson también destacó el diálogo sostenido, al señalar que permitió abordar “prioridades compartidas” y reafirmar la importancia de continuar trabajan-do de manera conjunta para obtener resultados concretos.



El diplomático estadounidense felicitó al canciller mexicano por su nombramiento y expresó su disposición para seguir colaborando bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y productivo, reflejando la intención de ambos gobiernos de mantener una relación bilateral sólida y dinámica.-