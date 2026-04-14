Transforma Gaby Osorio Chichicaspatl mejorando infraestructura

-Se tuvo una inversión superior a 1.3 millones de pesos para recuperar el espacio público y fortalecer la convivencia comunitaria.

Como parte de la estrategia territorial para fortalecer la seguridad desde el espacio público, la alcaldía Tlalpan, encabezada por Gaby Osorio, llevó a cabo una intervención integral en la comunidad de Chichicaspatl, ubicada en la zona alta de la demarcación, mediante el programa Caminos por la Paz.



Durante un recorrido con vecinas y vecinos, la alcaldesa informó que los trabajos contemplaron acciones en infraestructura urbana, servicios públicos y atención comunitaria, con el objetivo de mejorar el entorno y generar condiciones de mayor seguridad.



Entre las principales acciones realizadas destacan la rehabilitación de más de 120 metros cuadrados de banquetas, 35 metros cuadrados de rampas de accesibilidad y 40 metros cuadrados de superficie con concreto hidráulico.



En materia de vialidades, se atendieron 176 baches en una superficie superior a 706 metros cuadrados, mediante la aplicación de 127 toneladas de mezcla asfáltica, con una inversión mayor a 1.3 millones de pesos destinada a la mejora del entorno urbano.



Asimismo, se instalaron 18 postes de luminarias, 22 luminarias tipo LED y cinco adicionales con brazo, además de la poda de 12 árboles para mejorar la visibilidad. También se realizaron trabajos de balizamiento, el pintado de 320 metros lineales de guarniciones y el fondeo de mil 500 metros de bardas.



Como parte del componente social, se impartieron talleres en materia jurídica, psicológica y de autocuidado que beneficiaron a 141 personas. Además, se llevó a cabo el paseo cultural “Alas de Plata” al Museo de la Ciudad de México, en el que participaron 36 personas adultas mayores.



De manera paralela, se realizaron acciones de atención comunitaria como liberación de vialidades, asesorías jurídicas y orientación psicológica. En el PILARES Chichicaspatl, a través de las Mesas de Paz, se brindaron 19 orientaciones psicológicas y 16 asesorías jurídicas.



La alcaldesa destacó que estas intervenciones permiten atender de manera simultánea diversas necesidades, especialmente en zonas con rezago histórico en infraestructura y servicios.



Subrayó que el objetivo es no solo mejorar el espacio físico, sino también fomentar la convivencia y la apropiación del espacio público por parte de la comunidad.



Asimismo, hizo énfasis en la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para conservar en buen estado los espacios recuperados.



El modelo ya fue implementado recientemente en San Andrés Totoltepec, donde se realizaron mejoras en banquetas, iluminación e imagen urbana bajo el mismo esquema integral.



“Aún nos falta muchísimo, así que seguiremos trabajando 24/7 para poder darles los mejores resultados a todas y todos”, concluyó la alcaldesa.