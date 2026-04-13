Firman CDMX y UAM Azcapotzalco convenio para la prevenir conductas suicidas

Es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y, según datos del INEGI, el suicidio se presenta más en hombres que en mujeres.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, firmaron un convenio específico de colaboración para prevenir y atender la conducta suicida en la comunidad universitaria a través del Programa de Prevención, Atención y Postvención de la conducta suicida 2026-2027.



“La salud mental es un pilar para el desarrollo social, económico y cultural de cualquier ciudad; la intervención temprana en las y los jóvenes reduce significativamente el riesgo de intento de suicidio”, señaló la directora general del DIF de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez, tras suscribir el acuerdo en una ceremonia protocolaria llevada a cabo en la sala de Rectoría de la Casa abierta al tiempo.



En su oportunidad, la rectora de la Unidad Azcapotzalco, Yadira Zavala Osorio, dijo que hablar de conducta suicida implica una realidad compleja y muchas veces es silenciosa, que afecta no solo a la persona, sino a la familia, a los amigos, a la sociedad en general.



Es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y, según datos del INEGI, el suicidio se presenta más en hombres que en mujeres, entre el 10 y el 12 por ciento de cada 100 mil; las mujeres, entre el cinco y el ocho por ciento de cada 100 mil, y el rango de edad que más presenta suicidio es entre los 20 y 39 años, pero en 2023 el mayor porcentaje en mujeres fue entre los 15 y 19 años. Informó y destacó que la Ciudad de México es la séptima entidad con el mayor número de suicidios.



Por ello, este convenio, remarcó, es un gran paso para nuestra comunidad universitaria; para nuestro alumnado es necesario tener conocimiento especializado para dar respuesta a sus necesidades.



El director ejecutivo de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes, Rubén Linares Flores, dijo que la colaboración interinstitucional entre el DIF de la Ciudad de México y la UAM, Unidad Azcapotzalco, permitirá acercarse a la población estudiantil mediante talleres, pláticas y cursos para prevenir la conducta suicida que se ha hecho más palpable después del 2020.



Los directores ejecutivos de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, Rafael Bustamante Martínez, y Jurídico y Normativo, Rodrigo Rojas Serafín. También estuvieron presentes el secretario de Unidad, Salvador Ulises Islas, y la coordinadora Académica de Unidad, Jazmín Sánchez Estrada.