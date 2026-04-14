Chivas aparece en Coachella durante show de Karol G

El Club Guadalajara sorprendió al tener presencia en uno de los escenarios más importantes del mundo, luego de que una playera del equipo apareciera durante el concierto de Karol G en el festival Coachella.

El momento ocurrió durante la presentación de la cantante colombiana, cuando uno de sus bailarines salió al escenario portando la camiseta del Rebaño, lo que generó entusiasmo entre los asistentes, especialmente entre el público mexicano.

Y que de repente hay un chivahermano en el escenario de Karol G en Coachella… 🐐❤️



Un fenómeno social @Chivas pic.twitter.com/UMY4xtNilS — mariaitzel (@mariahuitareo) April 13, 2026

La escena se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron la presencia del equipo en un evento internacional de gran alcance, reforzando la idea de su popularidad más allá de México.

El show de Karol G también incluyó otros elementos relacionados con la cultura mexicana, como la participación de un mariachi conformado por mujeres, lo que fue uno de los momentos más comentados de su presentación.

La aparición de la camiseta rojiblanca en Coachella fue interpretada como una muestra del alcance global del futbol mexicano y su conexión con distintas expresiones culturales.