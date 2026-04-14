DIF Toluca y Ricardo Moreno impulsan programa integral para toluqueños

-Nathaly Marcus alertó sobre el incremento de enfermedades crónicas en la población.

La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, junto con el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida dan un paso más para fortalecer las acciones de prevención en salud para la población toluqueña y, como parte de ello, impulsaron la conferencia magistral impartida por Nathaly Marcus, referente internacional en bienestar físico, mental y emocional.



Con su presencia en el evento, reafirmaron su compromiso con la comunidad para poner a su alcance consejos y recomendaciones de manera gratuita, para mejorar sus condiciones de bienestar.



Pegueros Velázquez destacó que la conferencia incluida dentro del programa “Toluca se Pone en Forma” permite ofrecer propuestas para que las personas puedan mejorar su salud. Indicó que hasta el momento más de 11 mil personas participan en el reto que surge por la convicción de mejorar la calidad de vida de las familias, además de no buscar estándares estéticos, más bien fomentar hábitos saludables y acompañamiento integral para prevenir enfermedades.



Nathaly Marcus alertó sobre el incremento de enfermedades crónicas en la población; asimismo, explicó que estos padecimientos están relacionados con el estilo de vida, el estrés, la mala alimentación y la desconexión con los ritmos naturales del cuerpo, factores que hoy impactan a personas cada vez más jóvenes.



Enfatizó que la salud no depende únicamente de la genética, sino en gran medida de los hábitos diarios, pues hasta el 95% del bienestar está determinado por el estilo de vida, por lo cual destacó la importancia de recuperar prácticas como la alimentación natural, el movimiento constante, el descanso adecuado y el manejo emocional.



Hizo un llamado a la población para asumir una responsabilidad personal sobre la salud, a que cada uno retome el control y busque hacer un verdadero cambio, el cual no radica en acciones temporales, sino en la constancia y en la construcción de una relación consciente con el cuerpo y la mente.



Con la presencia de Nathaly, el DIF Toluca continua comprometiendose para que la población deje de lado hábitos poco saludables y vuelva al consumo responsable de alimentos, a fin de mantenerse en forma y evitar incrementar tanto su masa corporal como su peso debido a que ello deriva en decenas de consecuencias.