Operativo “La noche es de todos” recorre cinco alcaldías

Durante estos operativos se verificaron 10 establecimientos mercantiles; adicionalmente, 10 fueron suspendidos y dos más clausurados por incumplir la normatividad vigente.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad, prevenir riesgos y fortalecer el orden en establecimientos mercantiles, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) llevó a cabo tres operativos del programa “La Noche es de Todos”, del 9 al 11 de abril, en distintos puntos de la capital.



Los operativos se desplegaron en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez, abarcando colonias como Popotla, Tlaxpana, Anáhuac, Escandón, Tacubaya, Tlalilco, San Miguel Amantla, El Rosario, Santa María Malinalco y Pedregal de Santa Úrsula.



Durante estos operativos se verificaron 10 establecimientos mercantiles; adicionalmente, 10 fueron suspendidos y dos más clausurados por incumplir la normatividad vigente. Asimismo, dos personas fueron detenidas por quebrantar los sellos de clausura en sus establecimientos, siendo puestas a disposición de la autoridad correspondiente.



Como parte de las acciones de proximidad y atención directa a la ciudadanía, y en atención a reportes vecinales sobre establecimientos en la zona, se desplegó una célula de trabajo en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco.



Esta intervención se realizó en seguimiento al programa “Gobierno Casa por Casa”, implementado la semana pasada, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la población y atender de manera directa sus necesidades.



De manera permanente, el programa “La Noche es de Todos” acude a las colonias donde se desarrolla el “Casa por Casa”, a fin de brindar una atención integral y dar seguimiento a las principales demandas de la ciudadanía en materia de establecimientos mercantiles. Estas medidas permiten reforzar la supervisión, atender reportes vecinales y contribuir al orden, la legalidad y la seguridad en los entornos comunitarios.