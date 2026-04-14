CURP BIOMÉTRICA BLINDARÁ LA IDENTIDAD Y CERRARÁ LA PUERTA A FRAUDES: ROSA ICELA

-Su uso garantizará la identificación única, fortalecerá derechos y mejorará el acceso a servicios.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la CURP biométrica representa una herramienta clave para la justicia social, al asegurar que cada persona en el país cuente con una identidad única, verificable y protegida.



Durante una jornada de actualización, personal de la Secretaría de Gobernación participó en la toma de datos biométricos como parte del fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP).



Destacó que esta iniciativa trasciende el ámbito tecnológico, al constituir una transformación en la manera en que el Estado reconoce y resguarda la identidad como un derecho fundamental.



Subrayó que esta estrategia forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a consolidar la CURP como el documento principal de identificación en el país. Con ello, se busca mejorar la eficiencia, seguridad y accesibilidad en la prestación de servicios gubernamentales, además de disminuir riesgos como la duplicidad de registros, la suplantación de identidad y el uso indebido de datos personales.



Finalmente, señaló que este proceso permitirá avanzar hacia un esquema de adopción gradual en toda la población, fortaleciendo la confiabilidad de los registros oficiales y la interacción de la ciudadanía con las instituciones públicas.