México impulsa uso de IA para prevenir desastres

-Desarrollarán una estrategia basada en modelos predictivos, análisis avanzado de datos y soberanía tecnológica para fortalecer la gestión del riesgo en el país.

Con la mira puesta en fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, impulsan el uso de inteligencia artificial como eje estratégico en la gestión integral del riesgo.



Durante la “Mesa de Trabajo para el Fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo con Inteligencia Artificial”, especialistas, instituciones y tomadores de decisiones analizaron mecanismos para vincular capacidades tecnológicas con los desafíos operativos en materia de prevención, monitoreo y atención de emergencias.



En representación de la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, el responsable de la Unidad de Políticas Transversales, Mathieu Hautefeuille, subrayó la importancia de coordinar esfuerzos e identificar nuevas rutas de colaboración para el desarrollo de soluciones innovadoras.



El director general de Centros Públicos y Laboratorios Nacionales, Feliú Sagols Troncoso, explicó que la operación del Cenapred implica el análisis de grandes volúmenes de información provenientes de sistemas de monitoreo volcánico y sismológico, así como la actualización constante de mapas de riesgo, lo que demanda herramientas avanzadas para su procesamiento.



Destacó que la inteligencia artificial permite optimizar el análisis de datos, automatizar procesos y generar modelos predictivos capaces de anticipar escenarios, reducir vulnerabilidades y fortalecer la protección de la población.



El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enrique Guevara Ortiz, afirmó que la ciencia y la tecnología tienen un propósito fundamental en la institución: preservar vidas, especialmente ante el incremento de riesgos asociados a desastres.



Indicó que este espacio de colaboración permitirá generar información, metodologías y herramientas basadas en datos para mejorar la toma de decisiones, bajo un enfoque humanista y orientado al interés público.



El encuentro se desarrolló bajo tres ejes: colaboración científica interinstitucional, incorporación de inteligencia artificial con viabilidad técnica y fortalecimiento de la soberanía tecnológica, además de una gobernanza de datos que garantice el uso ético y responsable de la información.