Clara Brugada abandera a selección de CDMX rumbo a Olimpiada Nacional CONADE 2026

-Anunció que brindará apoyos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para medallistas de oro, plata y bronce.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el acto solemne de abanderamiento a la delegación de la Ciudad de México rumbo a la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2026, para quienes anunció diversos apoyos, de hasta 20 mil pesos para quienes alcancen medallas de oro.



Subrayó que, derivado de la Olimpiada Nacional de la Conade, surgirán talentos, muchos de los cuales alcanzarán medallas de oro, plata y de bronce, lo que va a dejar una huella muy importante en su vida.



Refirió que el resultado de este tipo de competiciones es también un reflejo del apoyo que otorgan los gobiernos, y aprovechó para externar que desde su perspectiva “el deporte es el principal instrumento de transformación de la sociedad y de la vida de millones de personas en la Ciudad de México”.



Anunció que se van a otorgar apoyos económicos a todos los seleccionados, destacando que quienes ganen medalla de oro recibirán un monto de 20 mil pesos, los de medalla de plata de 15 mil pesos, y los de presea de bronce de 10 mil pesos.



Agregó que también se considerará un apoyo para entrenadoras y entrenadores, pues subrayó que la labor para formar campeonas y campeones también debe reconocerse.



Precisó que hoy se abandera una delegación de más de mil atletas, sólida y preparada, que representará con orgullo a la Ciudad de México en 46 disciplinas en la Olimpiada Nacional.