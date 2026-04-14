Sheinbaum destinará más de un billón de pesos en becas

-La inversión a 2030 es casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años.

-“Brindar una beca a un niño o a una niña o a un adolescente no es un gasto, es una inversión”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de hacer de la educación pública la mejor de las educaciones; por ello, a 2030 se proyecta que se realizará una inversión histórica de un billón 136 mil 692 millones de pesos (mdp) en Becas para el Bienestar, en beneficio de estudiantes de primaria a universidad.



“Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública; becar a un niño o a una niña o a un adolescente no es un gasto, es una inversión. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior, es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, señaló.



Destacó que con la implementación de las Becas para el Bienestar se ha disminuido la deserción escolar por motivos económicos, sobre todo en el nivel bachillerato.



Puntualizó que, además de la inversión en becas, aumentó la infraestructura educativa, el número de preparatorias, se mejoran los salarios de maestras y maestros, además de que se contratan más docentes, particularmente en Educación Media Superior y Superior.



La educación, afirman las y los maestros, es el centro de la transformación, ya que sin educación no hay transformación; por eso daremos todo este apoyo e inversión a la educación pública.



El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que con la inversión proyectada hacia 2030 será casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años del periodo neoliberal.



Agregó que con esta inversión se estima que serán entregadas 129.5 millones de becas a estudiantes.



El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que actualmente la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de Educación Primaria beneficia a 7 millones 201 mil estudiantes; la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica a 8 millones 216 mil 801; la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior a 4 millones 180 mil 747; la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro a 423 mil 107 y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra a 55 mil 924.