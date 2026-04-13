Detuvo policía de Toluca a “motorratón”

-Fue denunciado por la víctima tras poner en venta uno de los teléfonos robados en redes sociales.

Elementos de la policía municipal de Toluca capturaron a Iván “N”, de 43 años de edad, luego de que una persona afectada identificó al sujeto en redes sociales, plataforma donde el hombre puso a la venta dos teléfonos celulares robados.

A partir de la denuncia ciudadana, los agentes ubicaron al individuo en el centro comercial Gran Plaza Toluca, donde los oficiales recuperaron un iPhone 13 y un iPhone 13 Pro Max, ambos con reporte de robo vigente.

Al momento de su captura, el sospechoso intentó sobornar a los policías con dinero en efectivo para evadir el arresto. Por tal motivo, las autoridades también le imputaron el delito de cohecho.

La policía presentó al detenido ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.