Fernando Flores lidera el Ranking de Alcaldes de México: GobernArte

-Metepec es el municipio metropolitano mejor evaluado de México

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se ha consolidado como el edil con mayor aprobación ciudadana en el país al ocupar el primer lugar del “Ranking de Alcaldes de México: Municipios Metropolitanos”, publicado por la consultora GobernArte.



De acuerdo con el estudio demoscópico realizado en febrero de 2026, Flores Fernández alcanzó un 68% de aprobación, posicionándose por encima de figuras como Romina Contreras (Huixquilucan) y Ricardo Moreno (Toluca), quienes completan el podio de los municipios clave en el Estado de México.



Metodología e Inteligencia Artificial



El estudio, llevado a cabo entre el 12 y el 17 de febrero, destaca por su rigor técnico. Se aplicaron 4,964 cuestionarios (un promedio de 450 por municipio) utilizando el software Odiseo, una herramienta de Udisev que emplea inteligencia artificial para realizar muestreos aleatorios y estratificados.



Esta tecnología permitió segmentar la muestra bajo criterios demográficos y geográficos precisos, garantizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de apenas entre el 2.5% y 3.7%.



Gestión y Percepción Ciudadana



El ranking evalúa áreas críticas de la administración pública, incluyendo: Servicios públicos, Seguridad ciudadana y Desarrollo urbano



Tras conocerse los resultados, el alcalde Fernando Flores utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los metepequenses. Subrayó que este primer lugar “no es un logro individual, sino fruto del trabajo en equipo y de la confianza de la ciudadanía”, reafirmando su compromiso con la gobernanza de proximidad que ha caracterizado su gestión.



El Top 3 Metropolitano



Los datos revelados por GobernArte muestran una brecha de 21.9 puntos porcentuales entre el primer y el décimo lugar, lo que resalta el desempeño excepcional de la administración de Metepec frente a otros contextos urbanos estratégicos.



Con este resultado, Metepec se ratifica como un referente nacional en eficacia gubernamental, mientras que Fernando Flores se posiciona como uno de los activos políticos con mayor capital social dentro del PAN a nivel estatal.