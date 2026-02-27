Naucalpan alcanza presupuesto histórico, superando inversión en obra pública: Isaac Montoya

-La inversión en infraestructura crece más del 10%, mientras que el gasto en burocracia se mantiene estable.

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, anunció que este 2026 será “el año de las obras” para el municipio, al proyectar un presupuesto histórico de 6 mil 949 millones 821 mil pesos. Con este monto, la administración actual superará en tan solo dos años la inversión total en obra pública realizada durante los últimos seis años de gobiernos anteriores.



Inversión sin precedentes en infraestructura



Durante la conferencia de prensa, el Alcalde destacó que la eficiencia financiera ha permitido que Naucalpan cuente con recursos sustanciales para transformar la comunidad. En un comparativo directo, se señaló que mientras el último año del gobierno anterior invirtió apenas 205 millones de pesos en obra pública (Capítulo 6000), la gestión de Montoya Márquez elevó esa cifra de forma exponencial a 951 millones de pesos para el ejercicio actual.



“Estamos demostrando que con finanzas sanas y combate a la corrupción, el dinero alcanza para lo que realmente importa: las obras que la gente ve y siente en sus colonias”, afirmó Montoya.



Entre los proyectos estratégicos que se consolidarán este año gracias a la sinergia con el Gobierno Federal y del Estado de México, destacan:



La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.



La rehabilitación integral del Periférico Norte.



Obras de mitigación de riesgos en el Río Hondo y las presas Los Cuartos y Totolica.



El avance en la Línea 3 del Mexicable.



Seguridad con resultados: bajan delitos de alto impacto



En materia de seguridad, el Comisario Municipal y el Alcalde informaron que la estrategia de “atención a las causas” y el combate frontal a la delincuencia están dando resultados. Según datos de la Fiscalía General de Justicia y el Secretariado Ejecutivo Nacional, el homicidio doloso ha disminuido un 31.25% en comparación con el inicio del periodo previo.



La implementación de la Estrategia Operativa Oriente y los operativos permanentes en entradas y salidas del territorio han permitido mantener una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, registrando una reducción significativa en la incidencia delictiva durante el primer bimestre de 2026.



Disciplina financiera y transparencia



Por su parte, la Tesorería Municipal detalló que el incremento presupuestal del 10.60% se logró sin aumentar la carga burocrática. Mientras el gasto en servicios personales solo creció un mínimo 0.68%, los recursos destinados a la inversión pública directa aumentaron un 10.38%.



Este modelo de gestión ha sido respaldado por fuentes oficiales como el OSFEM y el INFOEM, garantizando que los recursos de los naucalpenses se utilicen con total transparencia y enfocados en recuperar la paz y el bienestar del municipio.