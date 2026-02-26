“CON LA REFORMA ELECTORAL SERÁ EL PUEBLO EL QUE MANDE”: ROSA ICELA

-Esta propuesta contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México.

Durante la mañanera, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 puntos claves de la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.



Señaló que esta propuesta de Reforma Electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso contiene los principios que siempre ha defendido y en los que coincide el pueblo de México. “De esta manera, será el pueblo el que mande”, destacó Rosa Icela Rodríguez.



La reforma es un cambio de fondo que da respuesta a la demanda popular de reducir el exceso de los gastos en elecciones, además de que se equipare el salario de las diputaciones locales y que disminuya el gasto del Senado de la República, para que esos recursos sean etiquetados para salud, educación o para Programas para el Bienestar.



La secretaria de Gobernación explicó que los 10 puntos de la reforma consisten en:



Integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa, 200 diputaciones que mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



De esos 200, serán 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer, y ocho serán de mexicanos residentes en el extranjero. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría.



Reducción del gasto: Se propone un decremento del 25% en el costo de las elecciones, contemplando disminuciones a los recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. Reducciones a los bonos y sueldos de consejeros y altos mandos del INE, recordando que nadie puede ganar más que la presidenta.



Mayor fiscalización: El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.



Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.



Tiempos de radio y televisión: Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.



Inteligencia artificial (IA): Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones



Cómputos Distritales: iniciarán al término de la jornada electoral



Democracia participativa: Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa, incorporando figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Ampliar la Democracia Participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos



No Nepotismo: Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos)



No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030



El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, informó que se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados, en siete de Estados Unidos, 24 en la Ciudad de México, más una audiencia migrante.



Se recibieron 1357 propuestas y participaron en la consulta 181 expertos electorales. Explicó que la iniciativa tiene como objetivo transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea una expresión directa de la voluntad del pueblo y no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas.