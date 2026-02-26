Sheinbaum platica con Trump sobre el operativo en Jalisco

-Durante la llamada destacaron la coordinación bilateral en seguridad para la realización del operativo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después del operativo de seguridad en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La llamada ocurrió el lunes, un día después de los hechos, y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.



De acuerdo con la mandataria, el intercambio fue breve y tuvo como objetivo conocer la situación en México tras el despliegue operativo.



“Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, explicó durante su conferencia matutina.



Señaló que aprovechó el diálogo para describir la forma en que se ejecutó el operativo y subrayó que existió apoyo de inteligencia por parte del gobierno estadounidense.



Este contacto directo entre ambos mandatarios ocurre en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.



Pero señaló la mandataria que no tiene prevista una próxima reunión en persona con su homólogo estadounidense.



Aseguró que durante la conversación transmitió a su homólogo que la coordinación entre ambos países “va muy bien”, afirmación que Trump habría recibido de manera positiva. Según relató, el mandatario estadounidense respondió: “Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien”.



El señalamiento de cooperación en inteligencia refleja un patrón histórico de colaboración entre México y Estados Unidos en operativos contra organizaciones criminales.



En los últimos años, la seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la desarticulación de cárteles han sido temas prioritarios en la agenda bilateral.



Analistas consideran que la comunicación directa entre jefes de Estado tras un operativo de alto impacto es una práctica habitual cuando existen intereses compartidos en materia de seguridad regional. En este caso, la muerte de uno de los líderes criminales más buscados generó atención internacional inmediata.



El intercambio entre ambos mandatarios muestra cómo los eventos de seguridad en México tienen repercusiones inmediatas en la política regional y en la relación estratégica con Estados Unidos.