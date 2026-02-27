ROTACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES (CHURN) DE STREAMING

Por: Ernesto Piedras

El mercado mexicano de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD) ha entrado en una fase de madurez y consolidación.



Tras años de expansión acelerada, impulsada por la adopción creciente del entretenimiento digital y la proliferación de plataformas, hoy el indicador clave no es únicamente la adición de suscriptores, sino su tasa de desconexión, cancelación o churn.



Al cierre de 2025, 14% de los usuarios canceló al menos una suscripción en los últimos seis meses en México, dato que no necesariamente refleja un fracaso del modelo de negocio, sino un complejo proceso de racionalización presupuestaria y tiempo de consumo, entre otros factores.



En un entorno caracterizado por mayor fragmentación de oferta, alzas tarifarias y restricciones a la compartición de cuentas, la permanencia se ha tornado más volátil. Actualmente, el usuario ya no contrata plataformas de manera indefinida; rota, prueba y cancela con mayor racionalidad.



Fragmentación y cancelación por plataformas. La transición de un mercado excesivamente concentrado a uno altamente competido aceleró el punto de saturación y selectividad y, consecuentemente, de cancelación y rotación.



La multiplicación de catálogos generó una primera etapa de contratación expansiva, pero también elevó la competencia por el tiempo disponible del usuario.



Entre las plataformas con mayor proporción del total de suscripciones canceladas destacan ViX Premium (28.6%), Disney+ (21.4%) y Amazon Prime Video (17.9%), seguidas por Apple TV (14.3%) y Netflix (10.7%).



En contraste, Paramount+ y HBO Max registran una mucho menor razón de 3.6% cada una.



Estas diferencias revelan la elasticidad de la permanencia frente a la percepción de valor.



Principales factores de cancelación. El incremento en precios ha sido un detonante relevante del churn. En un contexto de restricciones al ingreso disponible, el streaming compite con otros rubros del gasto del hogar. Cuando la tarifa rebasa el umbral de valor percibido, la cancelación se convierte en mecanismo inmediato de ajuste.



A ello se suman los candados a la compartición de cuentas. Si bien estas estrategias buscan incrementar el ingreso por usuario, también elevan el costo efectivo por hogar y, con ello, el riesgo de cancelación en segmentos sensibles al precio.



En algunos casos, la cancelación responde a ventanas específicas de contenido. Eventos deportivos, realities o estrenos de contenidos relevantes detonan altas temporales que no necesariamente se traducen en permanencia sostenida. Una vez concluido el ciclo de interés, el usuario cancela el servicio y migra hacia otra oferta.



Retención vía exclusividad, hábito y empaquetamiento. En contraste, las plataformas con menor proporción de cancelación combinan tres atributos críticos: catálogo relevante, producción continua de contenido exclusivo y esquemas de empaquetamiento o descuentos que reducen la propensión marginal a cancelar.



La generación constante de estrenos construye hábito, un activo intangible que mitiga la rotación. Cuando la oferta logra integrarse en la rutina de consumo del usuario, el costo psicológico de cancelar aumenta. Asimismo, los paquetes integrados con otros servicios o las promociones tarifarias diluyen la percepción de gasto individualizado.



En el extremo, servicios con propuestas de nicho pueden exhibir menor cancelación relativa si su base está claramente alineada con la oferta de valor. La escala no es el único determinante, la coherencia estratégica también incide en la retención.



La Otra Cara del Crecimiento. El auge del streaming en México no se ha detenido, pero el churn se consolida como métrica crítica de desempeño y barómetro de la competitividad.



La cancelación no equivale necesariamente a insatisfacción, es cada vez más, una decisión deliberada de racionalización intertemporal del gasto.



En esta fase de madurez, la competencia no se definirá únicamente por la captación de nuevos usuarios, sino por la capacidad de retenerlos mes a mes. La permanencia ya no se presume, se construye con relevancia sostenida, estrategias tarifarias inteligentes, modelos híbridos con publicidad y alianzas que amplifiquen el valor percibido.



El mercado SVOD ha mostrado su otra cara. Frente a una oferta virtualmente ilimitada en contenidos, el usuario ejerce mayor selectividad. Bajo este escenario, el control ya no está sólo del lado de las plataformas, sino en la contratación estratégica de los hogares.