SEGURIDAD, PRIORIDAD: CANADÁ A MÉXICO

Por: Marco A. Mares

La seguridad es la gran asignatura pendiente que tiene México.



Se lo ha dicho de manera reiterada, Estados Unidos. Y ahora se lo dice Canadá.



En el inicio de la visita de la misión comercial más grande que ha recibido México, quedó claro que es una condicionante de Canadá para aumentar el comercio y las inversiones en México.



Los empresarios e inversionistas de Canadá quieren constatar que para México la seguridad es un tema prioritario.



Así lo dijo Dominique LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro de Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, quien encabeza a una delegación de 370 empresarios, 240 empresas y un numeroso equipo de funcionarios.



No fue una frase aislada. Fue un tema desarrollado en el que reveló las reuniones conjuntas que se han realizado en virtud de la firma del acuerdo de colaboración entre los líderes militares de ambos países y los oficiales de policía, para garantizar que comparten información.



Los dos socios comerciales de México urgen al gobierno que garantice seguridad para las empresas, los negocios y las inversiones.



El presidente Donald Trump lo ha dicho en diferentes tonos.



Ahora, el gobierno de Canadá lo pone sobre la mesa y condiciona el aumento del comercio, los negocios e inversiones a un compromiso mayor de México en materia de seguridad.



Contexto geopolítico



El acercamiento de Canadá a México, se registra en el contexto del cambio geopolítico.



Estados Unidos tiene su dinámica propia y se enfoca en el reshoring; la atracción de inversiones de empresas de EU y de otras naciones hacia su territorio.



Con su política arancelaria ha cambiado las reglas internacionales del comercio y está obligando a reacciones distintas en la comunidad internacional.



Canadá, en el contexto del deterioro de su relación con Estados Unidos, está buscando crear una alianza de potencias intermedias, entre ellas México, para fortalecer la cooperación con Europa.



Además, Canadá está procurando impulsar la proximidad entre la Unión Europea y los países que participan en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del cual México es parte.



México-Canadá, sociedad inmadura



A pesar del TLCAN, primero y luego el T-MEC, que ha mantenido una relación comercial de más de tres décadas, lo cierto es que el comercio y las inversiones entre México y Canadá, se han mantenido en el margen



En la reciente reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señalaron que la relación bilateral ha aumentado 12 veces gracias al acuerdo comercial trilateral.



Sin embargo, lo cierto es que las cifras oficiales, revelan que el comercio bilateral, es muy menor, frente al comercio bilateral entre México y EU.



Al cierre del 2025, de acuerdo con datos del Banco de México, Inegi y la Secretaría de Economía, el comercio bilateral total entre México y Canadá fue de 31,710 millones de dólares



Las exportaciones de México a Canadá alcanzaron una cifra de 20,245 millones de dólares, que representan apenas el 3.35% de las exportaciones totales de México.



Y las importaciones de México desde Canadá fueron por 11,465 millones de dólares.



El balance comercial favorece a México con un superávit de 8,780 millones de dólares.



Las cifras del comercio bilateral entre México y Canadá, son muy menores respecto de las que registra el comercio bilateral entre México y EU.



Según Inegi, Banco de México y la U.S. Census Bureau, las últimas cifras publicadas al inicio de este año 2026, las exportaciones de México a EU fueron por 492,500 millones de dólares.



Esa cantidad representa alrededor del 83% de las exportaciones totales de México, que sumaron 664,837 millones de dólares.



Las importaciones de México desde EU fueron por 249,800 millones de dólares.



El comercio bilateral total fue por alrededor de 742,310 millones de dólares.



No es un Plan B



La singular misión comercial canadiense se registra frente a las advertencias que han hecho el presidente Donald Trump y algunos de sus funcionarios de alto nivel, sobre la posibilidad de reconvertir al T-MEC de un acuerdo trilateral a bilateral.



Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró de inmediato que no se trata de un “Plan B”.



El gobierno mexicano está haciendo bien en buscar la diversificación de sus relaciones comerciales, pero dista mucho de pretender sustituír la compleja y lucrativa relación con EU.



Frente al complejo escenario internacional, la difícil revisión que viene del T-MEC y las alianzas que comienzan a constituirse, más le vale a México atender internamente sus asignaturas pendientes.



La seguridad es una de ellas. Pero hay otras que cuentan y mucho, como la certidumbre para las inversiones, un poder judicial que de certeza, el rumbo de la política energética y sobre todo, reglas claras.