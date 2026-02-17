EL HOGAR INTELIGENTE EN MÉXICO

Por: Gonzalo Rojon

El hogar inteligente en México dejó de ser una categoría marginal para convertirse en un segmento en expansión. Cada vez más hogares incorporan dispositivos conectados a internet, desde asistentes de voz hasta sistemas de seguridad y entretenimiento. Este avance no es casual, responde a la consolidación de la conectividad como infraestructura esencial y a la creciente integración de la tecnología en la dinámica diaria de las personas.

Casi tres de cada diez hogares en el país ya cuentan con al menos un dispositivo inteligente conectado a internet. Más revelador aún es que alrededor de cuatro de cada diez mexicanos interactúan directamente con algún equipo de internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) en su vida cotidiana. Esto confirma que el fenómeno no se limita a la infraestructura instalada en el hogar, sino que se traduce en uso efectivo y en cambios en los hábitos de consumo y convivencia con la tecnología.

El punto de partida de esta transformación es claro, la conectividad. El acceso a internet en los hogares continúa creciendo y se consolida como la base sobre la cual se construye todo el ecosistema inteligente. Sin una conexión estable, los asistentes de voz, las cámaras de seguridad o la iluminación automatizada simplemente no tendrían sentido. A medida que más hogares se conectan, el terreno queda listo para que nuevas capas de tecnología se integren de forma natural.

Dentro del universo IoT, no todos los dispositivos avanzan al mismo ritmo. Los equipos de entretenimiento lideran el uso, lo que refleja una adopción impulsada por el consumo de contenidos y la experiencia audiovisual. Sin embargo, son las bocinas con asistente virtual las que se han convertido en el verdadero “hub” del hogar inteligente. Su alta presencia en los hogares contrasta con un uso menos intensivo, lo que sugiere que muchas veces funcionan como puerta de entrada al ecosistema, más que como un dispositivo de interacción permanente.

Otros segmentos, como la videovigilancia y la iluminación inteligente, muestran una adopción progresiva. Aquí el valor percibido es distinto; no se trata solo de conveniencia, sino de seguridad, eficiencia y control. La decisión de compra suele ser más reflexiva y responde a necesidades específicas del hogar, lo que explica su crecimiento más gradual.

En contraste, los electrodomésticos inteligentes, enchufes, cerraduras digitales y termostatos aún tienen una penetración limitada. Esto no habla de falta de interés, sino de barreras como precio, complejidad de instalación y una propuesta de valor que todavía no resulta evidente para el usuario promedio. Justamente ahí se encuentra una de las mayores oportunidades de crecimiento para el ecosistema IoT en México.

Más allá de las cifras, lo relevante es el cambio de fondo. La tecnología deja de ser un accesorio para convertirse en una herramienta cotidiana que optimiza tiempo, mejora la seguridad y aporta comodidad. El siguiente paso no será solo sumar más dispositivos, sino lograr que trabajen de forma integrada, anticipen necesidades y operen casi de manera invisible.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

¡SHEINBAUM SE PONE LOS GUANTES!

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo a 100 mil niños y jóvenes en todo México con el programa “Boxeando …

Cede peso mexicano ante el dólar por bajo nivel de liquidez

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-En ventanillas bancarias, el dólar ya se vendió en un precio de 17.59 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados …

México y Canadá alistan plan comercial al margen del T-MEC: Ebrard

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Aumentan los esfuerzos bilaterales entre ambos países a la par de las tensiones comerciales que mantienen con Estados Unidos. México y Canadá …

Clara Brugada impulsa Estrategia Integral de Salud Mental en escuelas de CDMX

17 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-En la escuela Secundaria Número 324 se desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana que estará todo el día cuidando. …

Gaby Osorio encabeza “Operación Abrigo”, en alcaldía Tlalpan, entregando chamarras

17 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Durante su recorrido, visitó Héroes de Padierna, Fuentes Brotantes y Lomas de Tepemécatl. Como parte de la acción social Operación Abrigo, se …

Se refuerza la Mesa de Paz con la incorporación del vicealmirante Daniel Escobedo: Delfina Gómez

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Mandataria mexiquense revisa avances en materia de seguridad y coordina acciones de la estrategia implementada entre los tres órdenes de gobierno. La …

Supera Edoméx meta de la Semana Estatal de Vacunación 2026

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-756 mil dosis aplicadas, y continúa la medida en centros de salud y unidades del IMSS, IMSS Bienestar, ISSEMYM e ISSSTE. El …

Otorgan en Edoméx descuentos a contribuyentes por pago de impuestos vehiculares, agua y predial

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Subsidio de 100 por ciento en tenencia para vehículos con placas 2021 y posteriores. El Gobierno del Estado de México, que encabeza …

UAEMéx lanza convocatoria para acceder al bachillerato

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El proceso de registro para el nivel medio superior se realiza hasta el 20 de febrero y es totalmente digital.-Tu Prepa Digital …

Lanzan “Toluca se Pone en Forma” con premios de hasta 75 mil pesos

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Consultas nutricionales, mediciones corporales y asesorías especializadas serán totalmente gratuitas. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, pidió a hombres y mujeres toluqueñas …

Zinacantepec impulsa inversión privada y fortalece servicios públicos: Manuel Vilchis

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Subrayó que el acceso al agua es un derecho y una responsabilidad compartida, por lo que se busca mayor eficiencia y atención …

Lerma en el epicentro del deporte escolar y la educación: Ramírez Ponce

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Además del torneo, se anunció una inversión superior a los 12.5 millones de pesos para el fortalecimiento de los planteles CONALEP en …

¡Isaac del Toro vuelve a embestir! Se adueña del liderato del UAE Tour

17 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Su victoria ha marcado un inicio soñado en territorio árabe. El ciclista mexicano Isaac del Toro ha tenido un debut espectacular en …

Keanu Reeves se une a Cadillac; se vuelve narrador en documental de F1

17 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-El actor ha mostrado interés genuino por comprender cada detalle del nuevo proyecto. El documental ha prometido revelar el proceso completo de …

SENADO ALERTA: CRIMEN ORGANIZADO RECLUTA A MENORES EN TIKTOK

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Especialistas advierten que grupos criminales usan redes sociales para captar a menores; urgen medidas de protección digital. Durante la Semana de los …

Salma Hayek le echa flores a Sheinbaum

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

”Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, afirmó la actriz. La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek señaló, luego de …

Educación: eje estratégico para construir la paz y la justicia social en Michoacán: Mario Delgado

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se beneficia a 892 mil 639 estudiantes, garantizando su permanencia El secretario …

Puente vehicular Nichupté queda totalmente unido: Mara Lezama

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Reducirá tiempos de traslado a miles de trabajadores, fortalecerá la competitividad empresarial y brindará mayor seguridad. La construcción del Puente Vehicular Nichupté …

Celebra Clara Brugada bodas comunitarias en CDMX

16 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno refrendó que la capital es una ciudad que cuida, que protege y que acompaña, donde hay diversidad de …

“Caminemos Seguras Edoméx” usa tecnología para el cuidado de mujeres: Delfina Gómez

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Estos sistemas de seguridad se conectan a los centros de comando municipales o estatales para garantizar una respuesta inmediata. Como parte de …

Son más de 1500 inmuebles asegurados mediante Operación Restitución en Edoméx

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En la última semana fueron asegurados 31 inmuebles en 13 municipios de la entidad. En el marco de la Operación Restitución, elementos …

Denuncias de mexiquenses al 089 evitan pago de casi 9 mdp por extorsión en una semana

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La Secretaría de Seguridad del Estado de México atendió 837 llamadas de personas del 5 al 11 de febrero. Resultado de la …

Impulsa la UAEMéx programa “Rizomas para la Igualdad”

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Busca construir una red comunitaria para transformar la vida universitaria La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia …

Rescata Isaac Montoya el andador “Las Torres” en Rosa de Castilla

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El alcalde subrayó que recuperar el espacio público es clave para la seguridad ciudadana. Con el objetivo de erradicar el abandono institucional …

Mexicaltzingo impulsa economía local y tradiciones con actividades comunitarias

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el recorrido por el bazar de mujeres emprendedoras, la alcaldesa destacó el talento y esfuerzo de las participantes. La presidenta municipal …

USA Star se alza con la victoria en el NBA All Star 2026

16 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-El Juego de Estrellas estrenó un nuevo formato y un nuevo escenario, el Intuit Dome, y todo indica que fue más competitivo. …

Gorillaz tendrá listening party en México para el lanzamiento de “The Mountain”

16 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

Una listening party es un evento exclusivo en el que los asistentes pueden escuchar un álbum completo antes de su lanzamiento oficial. …

SHEINBAUM RESPALDA LA REFORMA LABORAL DE 40 HORAS APROBADA EN EL SENADO

13 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Aseguró que la iniciativa protege el poder adquisitivo mientras se mejora la calidad de vida laboral. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum …

Retrocede levemente el peso mexicano ante el dólar

13 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se depreció levemente después de acercarse a su mejor nivel en lo que va del año, en una sesión de escasa información …

Buscará México asegurar suministro de minerales críticos: Ebrard

13 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Los 13 minerales son necesarios para la industria y transición energética ante competencia mundial por litio, níquel y cobalto. México busca integrarse …

Entrega Evelyn Salgado títulos de propiedad a familias de Zihuatanejo

13 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Con esta acción se otorga seguridad, certeza jurídica y la certidumbre de contar con un patrimonio propio Refrendando su compromiso para que …

Preside Clara Brugada la instalación del Consejo Económico, Social y Ambiental

13 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Aseguró ante empresarios, académicos y legisladores que la CDMX se ha convertido en la más competitiva del país. La Jefa de Gobierno, …

Instala Rojo de la Vega siete Puntos Violetas en Plaza Garibaldi

13 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Más de mil 218 mujeres han recibido asesoría y acompañamiento jurídico a través de la estrategia Reacción Violeta. La alcaldesa Alessandra Rojo …

Encabeza Delfina Gómez graduación de nuevos policías

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Destaca el Secretario de Seguridad la tendencia a la baja de delitos de alto impacto en el Estado de México; cierra 2025 …

“Operación Restitución” combate el despojo y protege los bienes en Edoméx

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se han asegurado 1,563 inmuebles relacionados con este delito; las propiedades se ubican en 64 municipios. La estrategia de seguridad que lidera …

Inician trabajos de reconstrucción de más de 40 km del camino La Marquesa-Tenango

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La modernización de esta vía estratégica fortalecerá la conectividad entre el Valle de Toluca y el sur del estado, impulsando el turismo …

Ofrece el CILC UAEMéx cursos de idiomas con inscripción abierta durante todo el año

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Los programas están dirigidos a estudiantes, egresados y público en general, con opciones presenciales, en línea y mixtas. El Centro Internacional de …

Pone en marcha Ricardo Moreno nuevo pozo en San José Guadalupe Otzacatipan

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Beneficia a miles de familias con una nueva fuente hídrica y garantiza el suministro de agua por falta de infraestructura. El presidente …

Encabeza Ana Muñiz Neyra reunión de trabajo con la Dirección General del IAPEM

13 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Ambos titulares coincidieron en la importancia de la capacitación continua como motor de cambio en la administración pública. Con el objetivo de …

Polémica en F1 por nuevo diseño de monoplazas

13 febrero, 2026
Deportes, Destacado

Verstappen y Checo Pérez afirman que nuevos monoplazas podrían causar caos Max Verstappen afirmó que no es divertido conducir los nuevos autos …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.