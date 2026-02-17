Recolectan en alcaldía Cuauhtémoc más de 10 mil toneladas de residuos en una semana

-82 por ciento corresponde a recolección domiciliaria, mientras que 17 por ciento a tiraderos clandestinos.

Durante el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, por instrucciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la Alcaldía Cuauhtémoc intensificó los trabajos de limpia en las 33 colonias y logró la recolección de 10 mil 673 toneladas de residuos en una semana.



A través de la Dirección General de Servicios Urbanos se activaron 208 rutas de recolección domiciliaria, con las que se retiraron 8 mil 789 toneladas de basura, es decir, un 89 por ciento del total. Además, antes del inicio del campaneo, se eliminaron 200 tiraderos clandestinos, de donde se retiraron mil 847 toneladas adicionales, lo que equivale a un 17 por ciento del total recolectado.



El 1 por ciento restante fue a través de la atención a 63 establecimientos mercantiles e instituciones generadoras de alto volumen de residuos, fortaleciendo el orden en zonas de mayor actividad.



En paralelo, se realizó el barrido de 699 tramos de arroyo vehicular en vialidades secundarias, lo que equivale a más de 7 mil 400 kilómetros atendidos durante el periodo.



Las colonias Centro, Morelos, Peralvillo, Obrera, Doctores y Buenos Aires registraron los mayores volúmenes de recolección, debido a su alta densidad poblacional y comercial.



La administración que encabeza Ale Rojo de la Vega mantiene de manera permanente estas acciones para garantizar calles limpias, transitables y en mejores condiciones para vecinas, vecinos y visitantes.