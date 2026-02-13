Entra en vigor doble “Hoy No Circula” en el Valle de México tras alerta ambiental

-La CAMe evaluará las condiciones atmosféricas en las próximas horas. Si los niveles disminuyen, podría suspender la medida.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en el Valle de México tras registrar altos niveles de contaminación. La medida aplica en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México.



La decisión fue tomada por la autoridad luego de detectar concentraciones elevadas de ozono, ya que las condiciones atmosféricas impidieron la dispersión de contaminantes. Por lo tanto, el aire alcanzó niveles considerados dañinos para la salud.



La CAMe informó que las estaciones de monitoreo reportaron altos índices de ozono durante la tarde. Mientras tanto, la radiación solar intensa y la baja velocidad del viento favorecieron la acumulación de contaminantes.



La Comisión activó la Fase I de contingencia ambiental. Esta medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir las emisiones vehiculares.



La contingencia aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Además, incluye municipios conurbados del Estado de México, principalmente en la zona oriente y norponiente.



Entre las zonas con mayores registros de contaminación se encuentran alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Asimismo, municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl reportaron niveles elevados.



Las autoridades mantienen vigilancia constante. Posteriormente, evaluarán si las condiciones mejoran para suspender la medida.



Con la activación de la contingencia, entra en vigor el Doble Hoy No Circula. Esto significa que más vehículos deberán suspender su circulación.



No podrán circular los autos con holograma 2. Además, los vehículos con holograma 1 cuya placa termine en ciertos números tampoco podrán transitar. También se restringe la circulación de algunos vehículos con holograma 0 y 00, según el engomado y terminación de placa.



Sin embargo, quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, así como transporte público, servicios de emergencia y autos con personas con discapacidad.



La contingencia ambiental busca proteger la salud de millones de personas. Además, pretende reducir los contaminantes en el corto plazo.



La CAMe evaluará las condiciones atmosféricas en las próximas horas. Si los niveles disminuyen, podría suspender la medida. Sin embargo, si la contaminación persiste, ampliará las restricciones.