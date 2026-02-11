Comunicación permanente con autoridades auxiliares es primordial: Ramírez Ponce

-El ayuntamiento de Lerma continúa impulsando acuerdos comunitarios y acciones en favor de las familias.

El Presidente Municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó diversas reuniones de trabajo y sesiones de Cabildo orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, la prestación de servicios públicos y la unidad familiar en distintas comunidades del municipio.



En encuentros con autoridades auxiliares de las colonias Auris, Tomapa y Santa María Atarasquillo, así como de la comunidad de San Pedro Tultepec, se establecieron acuerdos para dar continuidad a obras de pavimentación de calles, construcción de guarniciones y banquetas, fortalecimiento de la red hidráulica y ampliación del alumbrado público.



Ramírez Ponce destacó que la comunicación permanente con las autoridades auxiliares es fundamental para atender de manera directa las prioridades de las vecinas y vecinos.



Durante la más reciente Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó la exención del pago de derechos por registro de actos del estado civil en el marco de la campaña “Matrimonios Colectivos 2026”, medida que busca apoyar la economía de las familias y fomentar la unidad en la comunidad.



“En Lerma seguimos trabajando en equipo, escuchando de primera mano las necesidades de cada comunidad y generando acuerdos que se traduzcan en bienestar para nuestras vecinas y vecinos”, afirmó el Presidente Municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce.



Con estas acciones, Lerma refrenda su compromiso de construir un Lerma más unido, con infraestructura social fortalecida y servicios públicos que respondan a las necesidades de la población.