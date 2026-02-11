Abren centros de vacunación contra sarampión en la alcaldía BJ: Luis Mendoza

-Estas jornadas están enfocadas principalmente a personas de 1 a 49 años de edad.

Como parte de las acciones implementadas ante el brote de sarampión que recientemente se ha dado en la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con el Gobierno local y la Secretaría de Salud, abrió los centros de vacunación para que tanto residentes de la demarcación como habitantes de otras alcaldías reciban la dosis correspondiente o de refuerzo para prevenir esta enfermedad.



Estas jornadas están enfocadas principalmente a personas de 1 a 49 años de edad. La población mayor de 50 años, previo a la aplicación de la vacuna, debe firmar una responsiva. En ambos casos, las personas deben presentar una identificación oficial o CURP y los menores de edad, la cartilla de vacunación.



El alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de generar acciones preventivas en esta materia y de trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y el sector salud en beneficio de los habitantes de la capital.



“En las últimas semanas la Ciudad de México ha enfrentado un brote de sarampión; les pido que no lo tomemos a la ligera. En la alcaldía Benito Juárez trabajamos de la mano con el Gobierno de la Ciudad y el sector salud para garantizar el acceso a las vacunas y contener cualquier riesgo, porque cuidar la salud de las personas es tarea de todos los niveles de gobierno”, externó el alcalde.



Los puestos permanentes de vacunación operan en un horario de 8:30 a 18:00 horas de lunes a viernes y los fines de semana hasta las 14:00 horas:



-Centro de Salud Xoco, ubicado en San Felipe 167, Col. Xoco.



-Centro de Salud Mixcoac, Rembrandt 32, Col. Nonoalco.



-Centro de Salud Portales, Calz. San Simón 94, Col. San Simón.



-Centro de Salud Valentín Gómez Farías, Calz. De Becerra 118, Col. 8 de Agosto.



-Parque de los Venados, frente al Monumento a Francisco Villa, de 9:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes durante todo el mes de febrero.



Los puestos de vacunación itinerantes funcionan en un horario de 9:30 a 14:00 horas: miércoles 11 de febrero en el Mercado Portales en Calz. Santa Cruz, Col. San Simón y el jueves 12 y viernes 13 de febrero en la estación del Metro Xola.



Además de la vacuna contra el sarampión, en los Centros de Salud, se aplican también refuerzos contra influenza y neumococo.



La alcaldía Benito Juárez hace un llamado a la población a sumarse a estas acciones preventivas y mantenerse informada sobre este padecimiento y reitera su compromiso de cuidar la salud de los benitojuarenses, fortaleciendo la atención médica y trabajando en coordinación con el Gobierno capitalino y las instancias de salud para enfrentar oportunamente cualquier riesgo sanitario.