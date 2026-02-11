Senado aprueba reducción a 40 horas de trabajo

-La implementación se realizará de manera gradual hasta el año 2030

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada de trabajo semanal. Con 48 votos a favor, los senadores de todos los partidos, incluidos senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que previamente consideraron que se trataba de una farsa, toda vez que no se establece con claridad dos días de descanso para los trabajadores a la semana.



La implementación de las 40 horas de trabajo semanales se llevará a cabo de manera gradual hasta el 2030. Esta reforma se desprende de una iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de diciembre del año pasado.



Marath Bolaños, el secretario de Trabajo y Previsión Social, mencionó que, pese a que las reformas establecen que los patrones darán, al menos, un día de descanso a la semana a sus trabajadores, en todos los trabajos del país habrá solo cinco días de trabajo.



El senador del PAN, Marko Cortés, dijo que su bancada respalda la reforma porque actualmente se registran altos niveles de ansiedad o problemas cardíacos en los trabajadores, derivados del estrés crónico.



Sin embargo, cuestionó que la reforma no se aplique de manera inmediata, sino hasta el 2030, y no se apliquen incentivos para las micro y pequeñas empresas.



La senadora priista Carolina Viggiano planteó el voto en favor de la reforma, aunque sugirió cambios, como garantizar la prima extra para los trabajadores en sábado y domingo, aunque el proyecto establece que solo será en domingo.



El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que su bancada votó a favor, aunque destacó que la reforma tiene tres problemas: no menciona dos días de descanso a la semana; las horas extras se pagarán hasta la duodécima hora de trabajo y no después de la novena como actualmente sucede; y la tercera, que no se implementará de manera inmediata.