Ricardo Moreno se suma al 17° aniversario de la Bendición de Cascos y Rodada Biker 2026

Con el rugir de motores y un mensaje de unidad, el Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida encabezó la tradicional Bendición de Cascos, celebrando el 17º aniversario de este emblemático evento que reúne a la comunidad motociclista de la capital mexiquense y regiones aledañas.



Organizado en conjunto con el Club de Futbol Americano Búfalos de Toluca y el colectivo Proyecto 21, el evento se consolidó como un motor de activación económica y turística para la ciudad. Moreno Bastida destacó que Toluca sigue recuperando la confianza para albergar eventos de gran escala, posicionándose como un referente nacional para el turismo de aventura y convenciones internacionales.



Más allá del espectáculo, Moreno Bastida aprovechó el foro para reforzar la campaña de seguridad vial “Cascos que cuentan historias”. Esta iniciativa busca sensibilizar a los conductores sobre la importancia del equipo de protección, recordando que el uso adecuado del casco puede reducir hasta en un 70% las lesiones graves en caso de siniestro.



“En Toluca, la seguridad de quienes usan motocicleta es nuestra prioridad. Queremos rodadas seguras, familias completas y una cultura vial basada en el respeto mutuo”, señaló el edil durante el banderazo de salida.



El evento se alinea con el nuevo Bando Municipal 2026, el cual promueve una ciudad más ordenada, incluyente y segura para todos los modos de transporte



Con la asistencia de miles de motociclistas de diversos motoclubes locales y nacionales, la rodada partió desde la Calle Morelos, a la altura del Estadio Nemesio Diez (“La Bombonera”), culminando en una ceremonia de bendición que simboliza la protección y la hermandad del gremio.



Como símbolo de identidad, se convocó a los asistentes a portar una bandera de México en sus motocicletas durante todo el trayecto.



El contingente avanzó por avenidas céntricas de Toluca, permitiendo que ciudadanos y visitantes disfrutaran del paso de miles de máquinas, para luego dirigirse hacia la zona norte de la ciudad.



El recorrido culminó en el Campo de Futbol Americano “Los Búfalos”, ubicado en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca. En este lugar se llevó a cabo la misa de bendición, música en vivo y la convivencia biker.