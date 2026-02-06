“MÉXICO NO SE DOBLEGA, NO SE ARRODILLA, NO SE RINDE Y NO SE VENDE”: SHEINBAUM

-Celebra la presidenta junto con los 32 gobernadores y gobernadoras el 109 aniversario de la Constitución Política Mexicana.

Desde Querétaro la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, con la Cuarta Transformación, se recuperó la esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y aseguró que el país no regresará al régimen de corrupción, de privilegios ni a ser colonia de nadie, reafirmando con fuerza que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.



“Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. México es el resultado de sus transformaciones, y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos entregaron su vida”.



Recalcó que, aunque muchos quieren lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Y México no entregará nunca sus recursos naturales.



“Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!“, resaltó en el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República.



Recordó que México nació de la lucha de su pueblo; por ello, con la transformación, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias que fortalecen los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad.



Entre entre ellas esta la Reforma al Poder Judicial; la que incorporó a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos; las que recuperaron a Pemex y a CFE como empresas públicas; la que permite al Estado proveer servicios de internet.



También aquellas que están a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres; garantizan la recuperación del ferrocarril público; reconocen a los Programas de Bienestar como derechos constitucionales y el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna; las de protección y bienestar animal; aquellas que robustece la inteligencia para la seguridad pública; la que protege a los maíces nativos y defiende la soberanía alimentaria; la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la Nación.



Señaló que en las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas para su implementación de manera gradual.



El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía, por ello, destacó que, como herencia, hoy, México no acepta dictados extranjeros refrendando que la Presidenta no está sola en la defensa de la patria.



Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, las 32 gobernadoras y gobernadores, así como los miembros del gabinete legal y ampliado.