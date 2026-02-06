Destacan acciones en Baja California a favor de las mascotas con trabajos gratuitos de salud

-En lo que va de la administración estatal se han rociado 149 mil 998 viviendas con insecticidas y se han ectodesparasitado 105 mil 245 mascotas.

Con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y proteger la salud pública, la Secretaría de Salud de Baja California destaca las acciones que se realizan a favor de las mascotas mediante programas gratuitos de salud, enfocados en la prevención de enfermedades que pueden ser transmisibles entre mascotas y a las personas.



El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que, se promueve la tenencia responsable de animales de compañía, ofreciendo servicios como orientación preventiva, campañas de vacunación, desparasitación, esterilización control de ectoparásitos y capacitación al personal de salud, acciones fundamentales para reducir riesgos sanitarios en los hogares y en la comunidad.



“La prevención y el control oportuno de enfermedades en mascotas contribuye a disminuir la presencia de padecimientos como la rickettsiosis, la rabia y otras enfermedades zoonóticas”, comentó.



En lo que va de la administración estatal se han rociado 149 mil 998 viviendas con insecticidas y se han ectodesparasitado 105 mil 245 mascotas en colonias vulnerables de todos los municipios. Adicionalmente se ha capacitación de más de 700 profesionales de la salud, lo que integró a personal de consultorios adjuntos a farmacias, y del sector, fortaleciendo la capacidad técnica para el diagnóstico y tratamiento oportuno.



Se continúa impulsando la vacunación antirrábica en mascotas; en esta administración se han aplicado un millón 268 mil 10 dosis de vacuna antirrábica canina y felina de forma gratuita y priorizando zonas vulnerables. Asimismo, durante el año pasado se realizaron tres mil 748 esterilizaciones, priorizando las localidades con mayor densidad de población canina y felina.



Es importante brindar la atención adecuada a las mascotas, mantenerlas aseadas, vacunadas y revisarlas periódicamente para evitar la presencia de garrapatas. Asimismo, se recomienda procurar tenerlas en espacios definidos y evitar que duerman en la misma cama que las personas, en especial niños y personas en situación de mayor vulnerabilidad.



Se debe fumigar dentro y fuera del hogar, así como mantener despejadas las áreas del patio, evitando la acumulación de muebles u objetos que puedan servir de refugio para animales transmisores de enfermedades.



Medina Amarillas recordó que los servicios gratuitos de salud para las mascotas pueden ser consultados en las Jurisdicciones sanitarias de cada municipio, así como en coordinación con los centros de control animal.