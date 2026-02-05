Se reúne Sheinbaum con representantes de la iniciativa privada

-Reconoció a las 32 empresarias que presiden los comités estatales para atraer inversiones de cada estado del país.

Al encabezar la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que congregó a más de mil representantes de la iniciativa privada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su optimismo de que a México le irá mejor en 2026 en materia económica e invitó a las y los empresarios mexicanos a seguir impulsando el desarrollo nacional, ya que juntos construyen una gran y hermosa nación.



Señaló que siempre que hay inversión pública, se potencia con la inversión privada, por eso realizó la invitación a invertir en México. Afirmó que el gobierno de México busca inversión privada, nacional y extranjera, algo que se nota en la Inversión Extranjera Directa que se tuvo en 2025.



“En el peso como está hoy, no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país y pues, invitarles a que juntos sigamos construyendo este gran y hermoso país que tenemos”, convocó.



La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las 32 empresarias de todo el país que sirven de enlace en cada una de las entidades federativas para promover inversiones como parte del Plan México, en coordinación con la Secretaría de Economía federal y de cada estado, lo que refleja que es tiempo de mujeres en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación.



Afirmó la mandataria que se encuentra muy optimista en este 2026. Porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso, del cual debemos sentirnos todos muy orgullosos.



“Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores, y eso nos da una fortaleza única. Este año, como ven, pinta todavía mejor que el anterior; quiero agradecer a las empresarias que están aquí con nosotros, me da mucho gusto. Dije que era tiempo de mujeres y es tiempo de mujeres”, agregó.



Recordó que se anunció un esfuerzo muy importante de inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos que potenciará la infraestructura en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, permitiendo el desarrollo sustentable con bienestar.



Y que tan sólo en 2026 se destinarán 722 mil mdp adicionales, que representan 2 por ciento del PIB, a lo que estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.



El director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Roberto Lazzeri Montaño, anunció que en coordinación con la banca comercial se detonará el financiamiento para las pequeñas y medianas Empresas (Pymes).



En representación de las empresarias coordinadoras estatales, Astrea Ocampo Gutiérrez informó que en el sureste de México se logró atraer 6185 mdd con nuevos proyectos de inversión, que pasaron de 22 a 85 y permitirá triplicar empleos en la región.



Mercedes Gutiérrez Smith, de la región centro, informó que la inversión creció a 10 mil 695 mdd con 152 proyectos de inversión que crearán más de 89 mil empleos.



Finalmente, de la región norte, la empresaria Yvonne Ochoa Rosellini informó que la inversión superó los 39 mil 860 mdd, sumando 173 proyectos de inversión y duplicó la cantidad de empleos con 135 mil 89 plazas nuevas.