Metepec invita a visitar la exposición “Charrería: historia, identidad y tradición”

-Fernando Flores señaló que la exposición busca fortalecer la identidad nacional.

Con el firme objetivo de promover la cultura y rescatar las raíces que definen a México, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la inauguración de la exposición de acuarela “Charrería: Historia, Identidad y Tradición” en las instalaciones del emblemático Museo del Barro.



En la muestra se reúne el talento del grupo Aqua-color Mexiquense, bajo la dirección del reconocido maestro Benito Nogueira.



Es a través de la delicadeza de la técnica de la acuarela, donde los artistas plasman escenas icónicas del deporte nacional por excelencia, destacando el orgullo, la disciplina y el legado visual de la charrería en el Estado de México, señaló.



Flores Fernández subrayó que Metepec se consolida como un referente cultural al abrir sus puertas a expresiones artísticas que fortalecen la identidad y la cohesión social.



Esta exhibición se suma a la oferta del museo, que busca ofrecer a las familias locales y visitantes una experiencia de calidad que combine la historia con el arte contemporáneo.



La exposición “Charrería: Historia, Identidad y Tradición” permanecerá abierta al público en el Museo del Barro hasta el próximo 11 de mayo de 2026. El gobierno municipal invita a la ciudadanía a visitar esta galería y conocer de cerca la riqueza de nuestras tradiciones en un horario de martes a domingo.