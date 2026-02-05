Entrega SUTEYM equipo de trabajo a delegaciones municipales

-Cahue Calderón manifestó su gratitud por su apoyo y disposición para fortalecer a la organización.

Herminio Cahue Calderón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), presidió la entrega de apoyos (consistentes en chalecos y equipo de trabajo) a delegaciones municipales del valle de Toluca y del valle de México.

En el salón de usos múltiples de la organización, el líder sindical arrancó con este otorgamiento que beneficia, en primera instancia, a tres mil 241 sindicalistas de 84 municipios. En su mensaje a las y los representantes, Cahue Calderón manifestó su gratitud por su apoyo y disposición para fortalecer a la organización, pues, señaló, gracias a ello se tiene la capacidad para interactuar con las autoridades.

“La unidad es fundamental”, aseveró el secretario general. Pidió erradicar vicios y asumir con compromiso y responsabilidad la oportunidad que les concedió la membresía al elegirlos como representantes sindicales.

Asimismo, los exhortó a concluir en los primeros meses del año las firmas de convenio, con el objetivo de beneficiar tanto a los trabajadores como a las administraciones.

Expresó que uno de sus propósitos es cobijar a las y los servidores públicos municipales. Refrendó la disposición y labor de quienes integran el Comité Ejecutivo Estatal.

Por su parte, Edgar Salazar Sánchez, secretario de Logística, puntualizó que, gracias a la gestión del secretario general con esta entrega, se apoya a los sindicalistas de las administraciones municipales, cubriendo casi el 80 por ciento del territorio estatal.

Refirió que a todos los suteymistas se les entrega chaleco institucional, en tanto a los trabajadores operativos: pantalón, camisola, impermeable, bota de hule y calzado de trabajo.

Varios representantes sindicales expresaron su reconocimiento y gratitud al secretario general del SUTEYM por este respaldo a la base trabajadora. En este acto se contó con la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

