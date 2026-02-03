Manuel Vilchis entrega apoyos invernales en barrios de Zinacantepec

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, en coordinación con el DIF municipal, realizó una jornada de entrega de apoyos invernales en distintos barrios y colonias del municipio, dirigida principalmente a adultos mayores, madres solteras y personas en situación de vulnerabilidad.
Las entregas comenzaron en la Cabecera Municipal, con un primer recorrido en el Barrio de San Miguel, donde se distribuyeron apoyos a familias que enfrentan con mayor dificultad la temporada de frío. Posteriormente, la jornada continuó en el Barrio del Calvario, donde se reiteró la prioridad de atender de manera directa a los sectores más vulnerables.
Para continuar, la entrega de apoyos invernales al Barrio de Santa María, donde se atendió a diversas familias, y más tarde al Barrio de La Veracruz y la Colonia Ejidal San Antonio Buenavista. La entrega estuvo coordinada por el DIF Zinacantepec, con énfasis en la cercanía con la población y la atención directa en los hogares que más lo requieren.
Vilchis Viveros señaló que estos apoyos buscan mitigar los efectos de las bajas temperaturas y reforzar el acompañamiento social durante el invierno. Las acciones, explicó, no se limitan a la entrega de insumos, sino que incluyen escuchar a las familias y mantener presencia institucional en las comunidades.
Las autoridades municipales indicaron que las entregas continuarán en distintos puntos del municipio, como parte de una estrategia de atención social que prioriza a los grupos con mayores necesidades.
Vilchis Viveros afirmó que estas jornadas forman parte de un trabajo permanente en territorio, con el objetivo de dar seguimiento a las condiciones de las familias durante la temporada invernal.