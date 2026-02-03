Más de 10 millones de mexicanos han recibido consultas médicas a domicilio

-Los 20 mil servidores de la salud que acuden a los domicilios se encuentran uniformados y con identificación oficial

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que Salud Casa por Casa es el programa de prevención más importante del mundo y a la fecha ha otorgado 10 millones 583 mil 702 consultas médicas domiciliarias, gratuitas y personalizadas a los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.



“Hasta el momento hemos realizado más de 10 millones 583 mil 702 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes; hemos recorrido muchos territorios, colonias por todo el país”, abundó.



Montiel Reyes comentó que en el último semestre se han atendido más de 4 mil 683 emergencias donde se han salvado vidas de los derechohabientes que al momento de la visita presentaban problemas en su presión arterial, control de su glucosa, entre otros padecimientos, para lo cual se realiza un trabajo coordinado con el sector salud para la atención de los pacientes.



Precisó que Salud Casa por Casa fortalece las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad; asimismo, coadyuva a la detección temprana de padecimientos de las personas que reciben las consultas en sus domicilios, y ya cuentan con su historial clínico.



La secretaria de Bienestar explicó que los 20 mil servidores de la salud que acuden a los domicilios están capacitados, y al momento de realizar la visita cuentan con uniforme, identificación oficial, maletín con los insumos médicos necesarios.